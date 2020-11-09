"Утро": переменная облачность и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, в столице и Московской области ожидается облачная с прояснениями погода и до 4 градусов тепла.

Атмосферное давление в регионе установится на отметке 752 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.