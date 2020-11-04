"Утро": утром 4 ноября в Москве 9 градусов тепла

В Москве 4 ноября ожидается до 10 градусов тепла. На данный момент столбики термометра показывают 9 градусов.

Кроме того, в городе фиксируется повышенная влажность, на уровне 80-82%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

