"Утро": пасмурная погода ожидается в Москве во вторник

В Москве 3 ноября будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +9 градусов, а вечером температура воздуха составит +8 градусов.

Ветер прогнозируют южный со скоростью 4–5 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.