"Утро": плотный поток сформировался на Садовом кольце

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 4 балла. Придется сбросить скорость на Дмитровском шоссе.

Плотный поток сформировался на Садовом кольце. Затруднено движение на МКАД. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.