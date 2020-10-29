"Утро": плотный поток сформировался на Можайском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Придется сбросить скорость на МКАД.

Плотный поток сформировался на Можайском шоссе. Затруднено движение на проспекте Маршала Жукова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.