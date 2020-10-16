"Утро": Москву начинает накрывать мощный холодный фронт

Москву начинает накрывать мощный холодный фронт. В пятницу ожидается не больше +8 градусов.

По прогнозам синоптиков, в субботу будет 4-5 градусов выше нуля, а в воскресенье ожидается снег. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.