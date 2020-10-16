"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Плотный поток на Можайском шоссе в направлении центра, средняя скорость машин от Витебской улицы до Аминьевского шоссе 12 километров в час.

Затруднено движение на Третьем транспортном кольце в обоих направлениях в районе Шмитовского проезда. На внутренней стороне поток тормозит от проспекта Генерала Дорохова. На внешней – от Звенигородского шоссе.

Медленно едет внутрення сторона МКАД от Дмитровского шоссе, скорость потока 20 километров в час. Причина – на 85-ом километре произошло ДТП, заняты два крайних правых ряда. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.