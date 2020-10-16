"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Из-за ДТП на 19-ом километре в среднем ряду скопилось много машин на внутренней стороне МКАД от улицы Верхние Поля до Бессединского моста.

На Каширсокм шоссе образовался затор в направлении центра от Борисовских прудов до Коломенского проезда.

Из-за дорожных работ на внешней стороне Третьего транспортного кольца перед Рижской эстакадой уплотнился поток от Лефортовского тоннеля.

С сегодняшнего дня на 1-м Пехотном переулке ограничат движение от улицы Академика Курчатова до Пехотной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.