"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затруднено движение на Люблинской улице ближе к Волгоградскому проспекту, скорость потока от улицы Шкулева 5 километров в час.

Из-за ДТП в среднем ряду на Нижегородской эстакаде поток на внутренней стороне Третьего транспортного кольца уплотнился от Нижегородской улицы.

На внешней стороне Садового кольца от Таганского тоннеля машины едут со скоростью до 12 километров в час, впереди перед Высокояузским мостом произошло ДТП в среднем ряду.

С сегодняшнего дня на 1-м Пехотном переулке ограничат движение от улицы Академика Курчатова до Пехотной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.