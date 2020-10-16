"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 2 балла

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 2 балла. Уплотнился поток на Рязанском проспекте в сторону центра перед улицей Вострухина из-за ДТП в правом ряду у 85-го дома.

Медленно едет Волгоградский проспект в направлении центра, скорость потока от МКАД до Зеленодольской улицы не превышает 16 километров в час.

На Ленинском проспекте ведутся дорожные работы в левом ряду в районе улицы Миклухо-Маклая, в результате чего машины скопились в сторону центра от улицы Островитянова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.