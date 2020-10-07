"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Движение затруднено в районе Крымского моста из-за ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, грузовик и автобус.

Плотный поток сформировался на внешней стороне МКАД – от Ярославского до Алтуфьевского шоссе. Тормозит южный участок МКАД – от Каширского шоссе до метро "Лесопарковая".

Затор возник на внутренней стороне Третьего транспортного кольца, на Новорижской эстакаде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.