"Утро": ДТП произошло в районе Крымского моста в Москве

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Автобус, грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в районе Крымского моста. Движение по внутренней стороне дороги перекрыто.

Плотное движение наблюдается на Липецкой улице в направлении центра – от МКАД до поворота на Лебедянскую улицу. Медленно едет Волоколамское шоссе – от развязки на МКАД до Походного проезда.

На Ярославском шоссе к обычному затору из-за ремонта дороги прибавилась еще и авария перед Северянинским мостом. Скорость придется сбавить, начиная от улицы Егора Абакумова. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.