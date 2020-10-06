"Утро": затруднения возникли на Дмитровском шоссе

ЦОДД оценивает загруженность московских дорог в 6 баллов. Много автомобильных заторов на МКАД, но самый протяженный участок на севере кольцевой в районах Дмитровский, Ховрино, Левобережный и далее при движении к Тушино.

На вылетных магистралях в сторону центра значительно затруднено движение на Дмитровском шоссе – от Верхнелихоборской улицы до Пяловской улицы. Также много машин на Волгоградском проспекте в центр – от Самарского бульвара до метро "Текстильщики".

Кроме того, в городе по-прежнему много участков, где меняют асфальт. Из-за этого водителям приходится снижать скорость. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.