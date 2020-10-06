"Утро": трафик в Москве оценивается в 4 балла

ЦОДД оценивает трафик в Москве в 4 балла. Сложная ситуация возникла в районе метро "Текстильщики" на Волгоградском проспекте в сторону центра. Как сообщают очевидцы, там столкнулись такси и BMW, движение уплотнилось.

Машины медленно едут на Щелковском шоссе – от Амурского переулка до Халтуринской улицы. Придется сбавить скорость и на Альтуфьевском шоссе по направлению в область. Там в районе пересечения с улицей Пришвина произошло ДТП. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.