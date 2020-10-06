"Утро": затор возник на шоссе Энтузиастов

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 1 балл. Увеличивается затор на шоссе Энтузиастов в районе метро "Авиамоторная". Там проводится ремонт дороги, а также случилось ДТП.

Авария произошла и в районе пересечения Каширского шоссе с Варшавским. Это стало причиной плотного движения.

На Третьем транспортном кольце с внешней стороны медленно едут машины в районе МЦД Тестовская. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.