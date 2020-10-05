"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в понедельник, 5 октября. По данным метеорологического ведомства, в городе не прогнозируется осадков. При этом днем температура воздуха прогреется до плюс 18–20 градусов.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 757 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.