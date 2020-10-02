"Утро": плотный поток сформировался на Щелковском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Затруднено движение на Варшавском шоссе.

Плотный поток сформировался на Щелковском шоссе – от Чусовской улицы до улицы Бирюсинка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.