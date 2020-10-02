"Утро": синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Сухая и солнечная погода ждет москвичей 3 и 4 октября. По прогнозам синоптиков, воздух в столице в выходные прогреется до +20 градусов.

Кроме того, ожидается высокое атмосферное давление. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.