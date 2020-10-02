"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 2 октября

Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в пятницу, 2 октября. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 18–20 градусов, в Подмосковье ожидается 15–18 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 754 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.