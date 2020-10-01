"Утро": синоптики рассказали о погоде в Москве в первый день октября

Переменная облачность прогнозируется в столичном регионе в четверг, 1 октября.

Температура воздуха составит плюс 18–20 градусов. Днем в городе будет дуть юго-восточный ветер порывами до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.