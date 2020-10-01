"Утро": москвичам рассказали о погоде в первый день октября

1 октября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. При этом температура воздуха составит плюс 18–20 градусов.

Атмосферное давление установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха, по прогнозам, составит около 50%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.