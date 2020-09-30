"Утро": переменная облачность ожидается в Москве 30 сентября

Переменная облачность без осадков ожидается в столичном регионе в среду, 30 сентября. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 17–20 градусов, в Подмосковье ожидается 15–20 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.