"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 7 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 7 баллов. Затруднено движение на Кутузовском проспекте.

Плотный поток сформировался на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.