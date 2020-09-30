"Утро": москвичам рассказали о погоде в последний день сентября

30 сентября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. При этом температура воздуха составит плюс 17–20 градусов.

Атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха, по прогнозам, составит около 38%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.