"Утро": москвичам рассказали о погоде в столице во вторник

29 сентября в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. При этом температура воздуха составит плюс 17–20 градусов.

Атмосферное давление установится на отметке 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха, по прогнозам, составит около 40%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.