"Утро": юго-восточный ветер будет дуть в Москве во вторник

Малооблачная погода ожидается в Москве во вторник, 29 сентября. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.