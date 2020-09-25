"Утро": движение затруднено на Ленинградском шоссе

Трафик в Москве, по данным ЦОДД, оценивается в 3 балла. Движение затруднено на шоссе Энтузиастов в сторону центра – от Главной аллеи до ТТК.

Медленно едет Ленинградское шоссе в центр – от МКАД до Головинского шоссе. Сбросить скорость придется на юге Садового кольца в районе станции метро "Октябрьская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.