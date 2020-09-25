"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. Медленно движется Ярославское шоссе в сторону центра – от Холмогорской улицы до проспекта Мира.

Трудно проехать по Рязанскому проспекту в центр – от улицы Паперника до Нижегородской улицы. Сбросить скорость придется на Садовом кольце на развязках в районе станций метро "Добрынинская" и "Таганская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.