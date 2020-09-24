"Утро": москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг, 24 сентября, интенсивных осадков не будет. Днем воздух прогреется до +21 градуса.

Вечером столбики термометров упадут до отметки в +14 градусов. В пятницу температура сохранится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.