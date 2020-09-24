"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Затор образовался на Щелковском шоссе в сторону центра – от Монтажной улицы до Большой Черкизовской улицы. Трудно проехать и по Ярославскому шоссе в центр – от МКАД до проспекта Мира.

Сбросить скорость придется на ТТК в районе станции метро "Тульская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.