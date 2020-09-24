"Утро": ветер со скоростью 3 метра в секунду ожидается в Москве 24 сентября

Южный ветер со скоростью 3 метра в секунду будет дуть в Москве в четверг, 24 сентября. Влажность воздуха составит 55%.

Атмосферное давление – 750 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.