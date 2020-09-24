"Утро": малооблачная погода ждет москвичей в четверг

В Москве 24 сентября дневная температура воздуха составит +21 градус. Вечером столбики термометров опустятся до +14. Ожидается малооблачная погода.

Бабье лето задержится в Москве до воскресенья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.