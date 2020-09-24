"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 1 балл. Затор образовался на Ярославском шоссе в сторону центра – от Сержантской улицы до проспекта Мира.

Трудно проехать по Рязанскому проспекту в центр – от улицы Паперника до Нижегородской улицы. Затруднения возникли на Садовом кольце в районе станции метро "Таганская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.



