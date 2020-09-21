"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Плотный поток сформировался на МКАД.

Затруднено движение на Варшавском шоссе. Придется сбросить скорость на проспекте Мира. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.