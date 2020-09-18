"Утро": москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная и дождливая погода ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 18 сентября.

По прогнозам синоптиков, в дневное время столбики термометров дойдут максимум до +13 градусов, по области – до +14 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.