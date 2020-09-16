"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 16 сентября

Атмосферное давление установится в среду на отметке 753 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 90%.

Согласно прогнозам, днем воздух прогреется до +16 градусов, а вечером температура воздуха составит +13 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.