"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 3 балла

Центр организации дорожного движения оценивает трафик в Москве в 3 балла. Затор образовался на Ленинградском шоссе в направлении центра из-за аварии в тоннеле. Он растянулся на семь километров.

Движение затруднено на ТТК, на съезде с Шереметьевской улицы на Сущевский Вал. Плотный поток сформировался на внутренней стороне МКАД от Дмитровского шоссе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.