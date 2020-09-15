"Утро": высокая влажность ожидает москвичей во вторник

В Москве во вторник, 15 сентября, ожидаются порывистый ветер и высокая влажность. Днем температура воздуха составит +17 градусов, вечером – +14.

Согласно прогнозам, будет малооблачно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.