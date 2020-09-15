"Утро": движение затруднено на Садовом кольце

ЦОДД оценивает трафик в Москве в 1 балл. Из-за аварии на внешней стороне МКАД в районе 9-го километра образовался затор от Новорязанского шоссе до Лермонтовского проспекта.

На севере МКАД в результате ДТП на 75-м километре перед Бутаковским мостом уплотнился поток от улицы Кирова.

Садовое кольцо тормозит в оба направления возле метро "Павелецкая". Кроме того, затруднен разворот с внутренней на внешнюю сторону на Валовой улице, на развороте произошло столкновение в среднем ряду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.