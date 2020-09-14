"Утро": переменная облачность и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 14 сентября

Переменная облачность и до 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в понедельник. Относительная влажность воздуха составит 50%, прогнозируют синоптики.

Атмосферное давление установится на отметке 748 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.