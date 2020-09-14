"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов

"Газель" пробила ограждение и упала в Яузу на Русаковской набережной. Движение в районе ДТП полностью перекрывали.

ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Из-за аварии в левом ряду у дома № 39 на Можайском шоссе тормозит поток в направлении центра от МКАД.

Затор в сторону центра образовался на Ленинском проспекте из-за ДТП в левом ряду на перекрестке с улицей Саморы Машела.

Движение затруднено на Волгоградском проспекте. Средняя скорость потока от МКАД до Третьего транспортного кольца составляет 8 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.