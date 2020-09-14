"Утро": затруднения возникли на Ярославском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 1 балл. ДТП произошло в левом ряду на 27-м километре внутренней стороны МКАД. В результате поток уплотнился от Каширского шоссе.

Трудно въехать в город на Липецкой улице. Почти пятикилометровый затор сформировался за МКАД.

Затруднено движение на Ярославском шоссе в сторону центра – от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.