"Утро": москвичей предупредили о ветре порывами до 15 метров в секунду

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве 11 сентября осадков не ожидается. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.