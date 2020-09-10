"Утро": ЦОДД оценивает трафик в Москве в 5 баллов

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 5 баллов. Медленно движется Профсоюзная улица в центр – от Новоясеневского проспекта до улицы Дмитрия Ульянова.

Трудно проехать по Волгоградскому проспекту в сторону центра – от Ташкентской до Люблинской улицы. Значительно сбросить скорость придется на Садовом кольце в районе станции метро "Парк Культуры". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.