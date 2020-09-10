"Утро": затруднения возникли на Ярославском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 1 балл. Трудно проехать по Ярославскому шоссе в центр – от Федоскинской улицы до проспекта Мира.

Медленно движется и Рязанский проспект в сторону центра – от улицы Паперника до улицы Коновалова. Значительно сбросить скорость придется на Садовом кольце в районе станции метро "Таганская". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.