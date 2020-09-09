"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в среду

В среду, 9 сентября, в столице и Московской области ожидается облачная погода, местами пройдет кратковременный дождь.

Также ожидается западный ветер, который подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы могут достигать 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.