"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 9 сентября

Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба в среду, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 70%.

Согласно прогнозам, днем воздух прогреется до +15 градусов, а вечером температура воздуха составит +12 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.