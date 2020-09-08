"Утро": переменная облачность и до 16 градуса тепла ожидаются в Москве 8 сентября

Переменная облачность и до 16 градусов тепла ожидаются в столичном регионе во вторник. Относительная влажность воздуха составит 81%.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.