"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 8 сентября

Атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба во вторник. Относительная влажность воздуха составит 81%.

По прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется до +16 градусов, а вечером температура воздуха составит +12 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.