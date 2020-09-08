"Утро": прохладная погода ожидается в столичном регионе 8 сентября

Во вторник, 8 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода. Днем воздух прогреется до +16 градусов, а вечером температура воздуха составит +12 градусов.

Атмосферное давление установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.